"Очень амбициозная цель": Игнат рассказал, сколько батарей Patriot нужно для защиты неба

Киев будет дальше стремиться к тому, чтобы защитить украинское небо от российских атак. Помощь от партнеров поможет заменить советское вооружение.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине нужно несколько десятков батарей ЗРК Patriot, чтобы защитить небо от российских "Кинжалов". Об этом он рассказал в эфире телемарафона 6 июня.

По словам Игната, озвученая президентом Владимиром Зеленским цифра в 50 батарей комплексов Patriot является вполне реальной целью, к которой Киев будет стремиться для обеспечения безопасного неба.

"Это, конечно, очень амбициозная цель, но мы будем к этому идти в любом случае. И Patriot против баллистики, и SAMP-T тоже работает по баллистике, и другие системы – без них тоже никак. Это и IRIS-T, и NASAMS, это все — та основа ПВО, которая должна заменить старое советское вооружение", — говорится в сообщении.

Это свидетельствует о том, что цифры в 50 батарей не должны никого пугать. Это очень дорого, но Украина понимает, что не все сразу. Укреплять защиту неба будут постепенно. До тех пор, пока граждане не смогут почувствовать относительную безопасность.

"Мы будем постепенно укреплять нашу ПВО Воздушных Сил, Сухопутных войск и так далее. Ну и, ждем, конечно, хороших новостей о F-16 — нам очень нужен этот самолет", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 6 июня в Воздушных силах назвали количество сбитых ракет во время ночного обстрела Украины. По данным командования, большинство крылатых ракет Х-101/Х-555 летели в направлении украинской столицы. Все воздушные цели удалось сбить силами и средствами ПВО.

5 июня партизаны сообщили, что ВС РФ поставили системы ПВО в жилом массиве Мариуполя.