Подрыв Каховской ГЭС: жители оккупированного Крыма обеспокоены, – глава Меджлиса

По словам Рефата Чубарова, на оккупированном полуострове не знают, чего еще можно ожидать от россиян. Люди спрашивают, могут ли ВС РФ сбросить атомную бомбу.

Жители временно оккупированного Крымского полуострова обеспокоены в связи с подрывом Вооруженными силами Российской Федерации Каховской гидроэлектростанции. Об этом сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии изданию "Укринформ" 6 июня.

Как отмечает Чубаров, в Крыму пока нет паники, однако люди беспокоятся, так как не знают, на что еще могут решиться российские оккупанты. По его словам, от россиян сейчас можно ожидать всего.

"Из Крыма мне сегодня звонили и говорили: слушай Путин взорвал дамбу, а завтра может бросить атомную бомбу. Люди спрашивают, может ли Путин это сделать – и я не уверен, что он этого не сделает", — сказал Чубаров.

Глава Меджлиса также отметил, что жителям полуострова хватит питьевой воды на лето, однако построенные россиянами многоэтажки для своих людей могут спровоцировать серьезные проблемы.

"Эти застройки нуждаются в много технологической воде, в частности, канализация и так далее. Так что для людей, которые там живут, воды будет не хватать… А ведь еще соорудили десятки больших военных гарнизонов", — констатировал Рефат Чубаров.

Напомним, что 6 июня в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВС РФ подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы произошло повышение уровня воды ниже по течению водохранилища.

Министр обороны Украины Алексей Резников показал спутниковые снимки последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции. На опубликованных кадрах можно увидеть масштаб разрушений непосредственно на ГЭС, а также затопленные населенные пункты Новая Каховка, Отрадокаменка и Корсунка.

На трагедию также отреагировал американский президент Джо Байден. На вопрос о том, что бы он хотел сказать России в связи с катастрофой на ГЭС, политик заявил, что Киев может рассчитывать на помощь.