Пробьет танки РФ: ВСУ получили современные бронебойные боеприпасы для танков Leopard 2 (фото)

Украинской армии передали танки вместе с боеприпасами DM53A1, способными пробить 700 мм брони на расстоянии 2 км.

Германия передала Украине современные бронебойные боеприпасы DM53A1 для танков Leopard 2. Об этом сообщается в телеграм-канале NMFTE.

Авторы опубликовали видео украинского военного, показывающего танковые боеприпасы с нанесенными надписями на них. Вероятно, перед зарядкой боеукладки Leopard 2. По опубликованным кадрам стало понятно, что боеприпасы являются бронебойными DM53A1, производимыми компанией Rheinmetall.

DM53A1 – это разработка 1999 года. Он способен поражать все самые современные бронированные цели. Отмечается, что снаряд подходит к 120-мм гладкоствольным пушкам. Он весит 19,8 кг. Боеприпас был разработан для пушек длиной 55 миллиметров. Такая пушка установлена в Leopard 2A6. Также сообщается, что DM53A1 адаптирован для уничтожения динамической защиты, в том числе "Контакт-5". Они инсталлируются на огромную часть российских танков.

Танковый боеприпас развивает скорость 1750 метров в секунду. Это позволяет пробивать до 750 мм гомогенной бронестали на расстоянии 2000 метров. DM53A1 отличается от DM53 новой маркой пороха SCDB. Он разрешает использовать боеприпасы в широком диапазоне температур.

Напомним, 6 июня в Минобороны РФ заявили об уничтожении сразу 8 танков Leopard 2, однако на видео показали уничтожение комбайнов.

27 мая компания KMW впервые показала германский танк Leopard 2A8 с самыми современными технологиями.