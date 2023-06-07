В Запорожской области раздались взрывы: оккупанты утверждают о работе ПВО (фото)

Мелитопольский мэр Иван Федоров рассказал, что громкий взрыв прогремел вблизи захваченной врагом воинской части. Российская ПВО, по его словам, не успела отразить атаку.

В Мелитополе раздались мощные взрывы. Об этом 7 июня сообщили в местном телеграмм-канале "РИА-Мелитополь".

"В Мелитополе громко, сработало также российское ПВО", — говорится в посту.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Позже авторы контента проинформировали о взрывах в районе поселка Мирное в Запорожской области.

"Также нам сообщают, что несколько взрывов было со стороны Мирного", — написали они.

Как стало известно, в поселке раздался "мощный взрыв" в районе воинской части.

"После чего в Мелитополе россияне начали запускать свою дырявую ПВО", — проинформировали в телеграмм-канале.

Кроме того, по данным авторов контента, взрывы прогремели и в городе Токмак в Запорожской области.

"Одновременно со взрывом в Мирном в Мелитопольском районе как минимум шесть взрывов также слышали жители Токмака", — добавили они.

Работа ПВО в Мелитополе: обвинили ВСУ

Коллаборант Владимир Рогов в своем телеграмм-канале написал, что Вооруженные силы Украины якобы пытались нанести удар по Мелитополю.

"Слава Богу, ПВО России успела отработать и защитить мирную жизнь горожан", — заявил он.

Взрывы в Запорожской области: реакция Украины

Ситуацию в регионе прокомментировал в соцсетях мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сразу в двух пока что оккупированных населенных пунктах Запорожской области громко", — написал он.

Мэр сообщил, что воинская часть, возле которой раздался мощный взрыв, была захвачена российскими оккупантами. По его информации, захватчики опоздали с применением своей "меткой ПВО".

"Уточняем детали", — передал Федоров.

Напомним, 6 июня раздался взрыв во временно оккупированном Мариуполе. В местном телеграмм-канале сообщили, что был поражен морской порт.

Ранее, 3 июня, неизвестные взорвали железную дорогу вблизи села Долинское в Запорожской области. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты использовали ее для транспортировки техники и армейцев на передовую.