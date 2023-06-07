Миллионы долларов: сколько стоит держать в строю один самолет F-16

Содержать 40 самолетов украинскому бюджету будет стоить не менее 180 млн долларов в год. Только час полета стоит около 22,5 тысячи долларов.

Украина через несколько месяцев сможет получить западные истребители F-16, которые сейчас многие страны НАТО заменяют на более современными F-35. В издании Defense News назвали стоимость обслуживания самолетов, а также то, какие вызовы будут стоять дальше.

F-16 рассчитан на налет до 8000 часов. В мирное время самолеты летают по 200–350 часов в год. Поэтому есть вероятность, что украинские F-16 от западных партнеров будут иметь около 7000 часов, что будет означать необходимость их замены через 4-6 лет.

Один из потенциальных вариантов – предоставить Украине F-16 Block 70 – одну из новейших модернизаций. Однако это очень дорого. Поэтому вызовы для Украины состоят в том, что стоимость одного самолета стоит более 100 млн долларов, если речь идет о приобретении нового истребителя.

Эксплуатация самолетов тоже не дешевое удовольствие. Отчет американского управления подотчетности показал, что за год на истребитель F-16 тратят 4,6 миллиона в год. Украинские силы хотят от 40 до 100 самолетов, что означает не менее 184 млн долларов в год. При этом в издании отмечают, что весь бюджет Воздушных сил в 2020 году составил почти 1,1 млрд долларов, в который входили расходы на эксплуатацию около 70 советских истребителей.

По данным профильного издания Executive Flyers, стоимость 1 часа полета на F-16C Viper стоит 22 514 долларов при условии, что один галлон газа стоит 5,5 долларов. 1 галлон – это 3,78 литра. Стоимость одного двигателя F100-PW-220 тоже немалая. Когда Пакистан заказывал запчасти в США, одна силовая установка стоила 3,6 млн долларов.

Напомним, 6 июня СМИ писали, какое вооружение может получить F-16 для украинских Воздушных сил.

6 июня президент Зеленский заявил, что Запад готов передать "мощное" количество истребителей F-16.