Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия

Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил Швейцарию за солидарность с Украиной, которую страна демонстрирует несмотря на политику нейтралитета.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил верхнюю палату парламента Швейцарии ( за шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия. Об этом министр иностранных дел 7 июня написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я благодарю верхнюю палату парламента Швейцарии за важный шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия. Мы с нетерпением ждем следующих шагов", — отметил глава украинской дипломатии.

Министр также поблагодарил Швейцарию "за солидарность с Украиной одновременно с соблюдением нейтралитета".

Отметим, Совет кантонов (малая палата Федерального совета) Швейцарии принял парламентскую инициативу, которая позволяет при определенных условиях реэкспортировать купленное у страны оружие в третьи страны. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в пресс-службе Федерального совета Швейцарской Конфедерации.

"Совет кантонов хочет разрешить другим странам при определенных условиях передавать военные материалы, приобретенные в Швейцарии. Он принял соответствующую парламентскую инициативу своего Комитета по политике безопасности (SIK-S). Законодательный проект, основанный на другой инициативе, уже находится в разработке", — сказано в сообщении парламента.

Напомним, 1 июня стало известно, что депутаты Национального совета (большой палаты Федерального совета) Швейцарии отказались принять разрешение на реэкспорт швейцарского оружия в Украину.

Напомним также, что пресс-секретарь концерна Ruag Кирстен Хаммерих 1 июня заявила о желании продать Украине 96 "Леопардов". Но есть нюанс — нужно, чтобы в парламенте признали их "выведенными из эксплуатации".