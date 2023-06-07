Эрдоган переговорил с Зеленским и с Путиным: лидеры стран обсудили подрыв Каховской ГЭС

По информации из канцелярии лидера Турции, Эрдоган призвал РФ и Украину к конструктивным переговорам по типу "зерновой сделки", чтобы избежать больших ежедневных гуманитарных потерь.

В среду 7 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор о последствиях подрыва Каховской ГЭС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram.

"Провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности о рисках для ЗАЭС. Передал список насущных потребностей Украины для ликвидации бедствия", — сообщает президент Украины.

По его словам, голос Турции очень важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск РФ с территории Украины, продолжении зерновой инициативы а также возвращении украинских пленных.

Переговоры Эрдогана с Путиным

Также известно, что в этот же день лидер Турции пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Каховской ГЭС.

По информации российских СМИ, президент России назвал варварской акцией разрушение Каховской ГЭС, это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а также он обвинил Киев в эскалации боевых действий и совершении военных преступлений.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС: позиция Турции

По информации турецких изданий, Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва с участием самой Украины, России, а также международного сообщества, в том числе ООН и Турции.

Также лидер Турции предложил провести переговоры по образцу "зерновой сделки".

"Не удастся предотвратить гуманитарные потери ежедневно, пока будут продолжаться конфликты, поэтому идея возвращения к переговорам должна преобладать", — отметили в канцелярии президента.

Подрыв Каховской ГЭС: ситуация в регионе

По информации ООН, в результате разрушения дамбы на Каховском водохранилище как минимум 16 000 человек уже потеряли свои дома.

7 июня стало известно, что гуманитарное состояние на левобережной части Херсонской области после подрыва дамбы на Каховской ГЭС остается крайне тяжелым, поскольку оккупанты ничего не делают для эвакуации местных жителей.

Ситуация в населенном пункте Алешки на Херсонщине, который временно находится под оккупацией, является критической. Почти 80% города оказалось затоплено, включая населенные пункты Алешковской территориальной громады, полностью оказавшиеся под водой.