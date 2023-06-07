"Заблокировали пути": пьяные оккупанты в Херсонской области выгоняют людей из домов

Оккупационные "власти" запретили гражданам эвакуироваться, а в некоторых населенных пунктах захватчики и вовсе отбирают двухэтажные дома для сооружения огневых позиций.

Российские оккупанты начали блокировать выезд, а также отбирать дома у жителей оккупированной части Херсонской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 7 июня.

По имеющейся от военных информации, россияне начали запрещать эвакуацию из населенного пункта, который затопило в результате подрыва Каховской ГЭС. У них нет возможности выехать в более безопасное место.

Речь идет о поселке Казачьи Лагери, жители которого оказались в зоне подтопления и решили не дожидаться помощи от оккупационной "власти". Они решили самостоятельно выбраться из населенного пункта, пока ситуация с водой не достигла критической отметки.

"Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути выхода из города и запретили эвакуацию", — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Голая Пристань, который также сильно пострадал от подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты начали выгонять владельцев двухэтажных домов из помещений и после этого начали сами там располагаться.

Более того, на крышах таких домов противник начал обустраивать огневые позиции для обстрела украинских защитников.

Напомним, 7 июня СМИ сообщали, что ВСУ спасли семью, застрявшую на чердаке во время потопа в Алешках. По информации журналистов, после спасения мама с сыном находятся в безопасном месте. Как именно проводилась операция — неизвестно.

Также сообщалось, что ВС РФ пытались убить спасавшихся из затопленного Херсона. Оккупанты нанесли десятки ударов по людям, которые выезжали на автобусах из микрорайона Остров. Эвакуация продолжается — город покинули более 1,7 тысяч человек.