"Идеальные мишени": Путин считает дамбы и АЭС законными целями для ведения войны, — Bloomberg

Автор статьи уверен, что нет смысла напоминать Путину о международных конвенциях — так как ему на них наплевать. Путина не волнует, как отразятся действия ВС РФ на мирном населении.

Президент РФ Владимир Путин не признает правил ведения войны. Он готов к терактам на дамбах и атомных электростанциях. Об этом заявил писатель Андрес Клутх в своей статье для Bloomberg.

По его словам, ВСУ уже начали свое контрнаступление. В связи с этим россияне решили взорвать дамбу Каховскгой ГЭС. Он отметил, что паводковые воды затопили несколько сел и, возможно, город. Атака может даже подвергнуть угрозе охлаждение Запорожской атомной электростанции, расположенной выше по течению реки.

Клутх заявил, что к подрывам дамб прибегали различные стороны в ходе войн. К примеру, в 1938 году китайские националисты, сражавшиеся с японскими захватчиками, взорвали дамбы, сдерживающие Хуанхэ. Сотни тысяч мирных жителей погибли, либо утонув, либо потеряв питьевую воду и кров. Прорыв замедлил продвижение японцев, но не остановил его.

Писатель напомнил, что первыми международными договорами, касающимися атак на дамбы, были Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям, принятые в 1977 году. Они предусматривают, что "плотины, дамбы и атомные электростанции" не должны становиться объектами для атаки, даже если используются для военных нужд. Особенно, если их уничтожение или повреждение может привести к гибели гражданского населения.

Клутх написал, что Путин также угрожал устроить "второй Чернобыль" с Запорожской атомной электростанцией. По его мнению, он может на это решиться.

Напомним, что Украина предоставила в Гаагу информацию о подрыве Каховской ГЭС. Украина готова сотрудничать с МУС и предоставлять все необходимые доказательства, которые собирают прокуроры, для привлечения к ответственности всех виновных в подрыве Каховской ГЭС.

Кроме того, Пушилин заявил, что Украина якобы подорвала Каховскую ГЭС из-за страха наступления РФ. По словам главы оккупационной администрации Донецкой области, Киев якобы заранее просчитал риски и решил обезопасить себя во время анонсированного ранее наступления и не допустить продвижения ВС РФ.