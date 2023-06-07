В 10 раз с начала года: в Беларуси значительно снизилось число российских военных, — ГПСУ (видео)

Ранее в Беларуси находилось около 10-11 тысяч российских военных.

Число российских военных, которые находятся на территории Беларуси снизилось практически до одной тысячи. Об этом в среду, 7 июня заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Однако пограничники отметили, что число привлекаемых ранее для подготовки на беларусских полигонах российских военных снизилось примерно до тысячи человек.

"Ситуация на этом направлении остается полностью контролируемой. Создание необходимой (наступательной) группировки, которая могла бы находиться на территории Беларуси для осуществления вторжения в Украину, на данный момент не фиксируется", — подчеркнул Демченко.

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Он заявил, что по данным ведомства, сейчас количество российских военных в Беларуси составляет не более одной тысячи человек, что значительно меньше чем на начало года, когда общее число солдат РФ составляло 10-11 тысяч.

Он отметил, что сначала число военных из России уменьшилось до 2,5 тысяч, а сейчас — уже менее одной тысячи.

Российские военные в Беларуси

По состоянию на 16 января украинские пограничники насчитали на территории соседней с Украиной Беларуси около 11 тысяч российских военных. Также они отметили, что их количество постоянно меняется.

В середине января сервис Planet Labs показал спутниковые фотографии, на которых можно увидеть развертывание войск РФ на одном из белорусских полигонов.

В начале 2023 года Фокус писал, что в КГВА сообщили, что совместные учения войск РФ и Беларуси не являются прямой угрозой для Киева.