ВСУ могли впервые уничтожить вражеский разведывательный комплекс "Пенициллин": почему это важно

В России сообщили о гибели лейтенанта, выполнявшем задания на редкой единице вражеского вооружения. В СМИ обратили внимание, что ранее не было информации о потерях россиянами "Пенициллинов", активно применяемых в Украине.

18 мая при выполнении боевых задач погиб российский оккупант Николай Кузнецов. Об этом сообщила в соцсетях администрация Серовского городского округа РФ.

В посте говорится, что 23-летний лейтенант окончил военную академию и с июля 2022 года воевал в Украине.

На странице "Фреш Нижний Тагил" добавили, что Кузнецов выполнял задания на звуковом разведывательном комплексе "Пенициллин". Согласно некрологу можно заключить, что на территории Украины был уничтожен редкий российский комплекс.

Журналисты Defense Express обратили внимание, что до сих пор о потерях ВС РФ этого вооружения не сообщалось.

"И это действительно неудивительно — производство комплекса началось в 2020 году, первые образцы попали в российское войско всего два года назад — в 2021 году, и, по данным из открытых источников, на вооружении в РФ находится достаточно незначительное количество таких систем — и тем ценнее будет тот факт, если россияне действительно потеряли одну из таких систем в Украине", — подчеркнули в СМИ.

Особенности комплекса "Пенициллин"

Как ранее писал Фокус со ссылкой на российские СМИ, российские войска активно применяют "Пенициллин" с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Отмечалось, что украинские защитники охотились за этими комплексами из-за их эффективности на поле боя.

Россияне утверждали, что 1Б75 "Пенициллин" полезен в борьбе с артиллерией противника. С его помощью можно отслеживать траекторию полета артиллерийских и минометных боеприпасов, а также снарядов РСЗО. Он применяется для установки координат огневых точек.

Особенность этого комплекса состоит в том, что он не использует радиоволны и благодаря этому остается незамеченным. В РФ заявляли, что на "Пенициллин" не действуют средства радиоэлектронной борьбы, ведь его работа основывается на принципах фиксации звуковых и тепловых сигналов после выстрела и разрыва боеприпаса.

Кроме того, как говорилось в материале, анализ полученных комплексом данных и размещение координат местонахождения огневых систем занимает примерно пять секунд.

Напомним, 16 мая украинские артиллеристы уничтожили вражескую САУ "Акация" вместе с экипажем.

Недавно в Центре управления стратегических коммуникаций сообщили о ликвидации российской противотанковой установки МТ-12 "Рапира".