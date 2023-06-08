"Надо было скрыть контрнаступление": Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

Лидер Беларуси считает, что украинцы ответственны за разрушение дамбы, и об этом якобы говорит активное обсуждение катастрофы в Херсонской области. Также это, по его мнению, подтверждает реакция США.

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с секретарями Совбезов государств-членов ОДКБ прокомментировал подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Его слова 8 июня передал корреспондент "БЕЛТА".

Политик убежден, что Украина якобы специально переносит внимание на катастрофу, скрывая большие потери из-за начавшегося контрнаступления.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто подорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне нужно было скрыть три дня "контрнаступления", где почти две сотни бронемашин были уничтожены и более двух тысячи людей погибли. Поэтому — "Каховка, Каховка", а об этом никто не говорит. А это все видно", — сказал он.

Также подозрительной Лукашенко считает позицию Вашингтона. По его словам, американцы якобы не берутся делать выводы о виновных в уничтожении дамбы.

"И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Должен отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего это", — заявил лидер Беларуси.

Напомним, президент США Джо Байден в ответ на вопрос о подрыве Каховской ГЭС заявил, что Украина может рассчитывать на помощь американцев.

6 июня в американском Институте изучения войны сообщили, что склонны с учетом доказательств считать россиян виновными в умышленном повреждении дамбы гидроэлектростанции.