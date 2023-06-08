Обеспечивал ВПК России после вторжения: ГБР задержало бывшего нардепа от "Партии Регионов"

В ведомстве рассказали, что группа компаний семьи экс-политика с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ оборудованием, необходимым для устойчивого функционирования нефтегазодобывающих и других предприятий. По данным СМИ, речь о нардепе 4-го созыва Рады Грегории Дашутине.

Владельцев и высшее руководство концерна, который продолжал поставлять продукцию российскому военно-промышленному комплексу даже после вторжения, были задержаны сотрудниками Государственного бюро расследований. Среди задержанных был организатор данной схемы, бывший народный депутат и член Партии Регионов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"С 24 февраля 2022 года дельцы поставили в РФ комплектующих минимум на более 160 млн грн", — говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что деятельность самого концерна была приостановлена в ноябре 2022 года.

"Сейчас следователи и оперативные работники ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора проводят более 30 обысков. В частности, у бывшего нардепа среди роскоши в стиле "Пшонка стайл" найдены книги, которые превозносят Россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские награды и даже комсомольский значок, который заботливо хранился среди ценных вещей. У некоторых подозреваемых были найдены паспорта РФ, договора с РФ", — добавили в ГБР.

По результатам проведенного расследования следователи ГБР выяснили, что преступная организация включала не менее 14 человек, в том числе близких родственников бывшего народного депутата, управленческий состав промышленно-инновационной группы компаний и граждан Российской Федерации.

Согласно информации, предоставленной УП, речь идет о бывшем народном депутате 3-го и 4-го созыва Григории Дашутине и его концерне NICMAS. В ходе обысков в его доме были обнаружены книги, которые пропагандируют Россию и ее имперские нарративы, а также найдены российские знаки отличия и комсомольский значок. У других подозреваемых были обнаружены российские паспорта.

Напомним, что двое бывших сотрудников СБУ, сейчас работающих на ФСБ, обвиняются в государственной измене — они помогают РФ осуществлять кибератаки на украинские информационные системы. Сотрудники Государственного бюро расследования завершили в отношении их досудебное расследование.

А также правоохранители нашли у бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова во время обысков коллекции древних украинских артефактов. Подозреваемый хранил уникальный гунский меч с золотой отделкой, золотую византийскую икону XI-XII веков, украшения, шлемы, иконы и прочие предметы, имеющие историческую и культурную ценность.