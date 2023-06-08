В ГУР рассказали, почему не сбылся прогноз Буданова о возвращении Крыма до лета (видео)

По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, не стоит принимать слова руководителя ГУР за пророчества — это лишь прогнозы, основанные на разных возможных сценариях развития событий.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов ранее делал прогноз о возвращении Украиной Крыма до конца весны 2023 года. Однако, несмотря на то, что весна уже прошла, этот прогноз так и не сбылся. В интервью "Украинской правде", опубликованном 8 июня, представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что не нужно принимать прогнозы за предсказания.

Так, Юсов отметил, что прогнозы ГУР, и в частности, руководителя ведомства Буданова основаны на различных сценариях и не являются точными предсказаниями, так как ситуация постоянно меняется.

"Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина безусловно вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими", — отметил Юсов.

На вопрос журналиста о возможной скорректированной дате возвращения Крыма, Юсов отметил, что на данный момент неправильно обсуждать конкретные сроки, пока идет фаза активных боевых действий со стороны украинских сил.

Также представитель ГУР отметил, что взрывы в Крыму действуют на местное население позитивно, давая понять, что скоро в оккупированный полуостров зайдут ВСУ. А россияне тем временем пакуют чемоданы и вывозят семьи.

Напомним, 18 апреля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что его прогноз касаемо освобождения Крымского полуострова идет по плану. По его словам, деоккупация всех украинских территорий проводится постепенно, и в планы украинских защитников входит Крым.

Ранее, в феврале 2023 года Буданов заявил, что война начался с Крыма, в нем же и закончится и отметил тогда, что нужно сделать все возможное для того, чтобы ВСУ зашли на оккупированный полуостров до лета 2023 года.