Взяли пленных, уничтожили офицеров: в РДК рассказали о рейде в "многострадальный Шебекино" (видео)
По словам участников добровольческого военизированного формирования, пересечение границы РФ стало для них своего рода спортом. Им удалось закрепиться и захватить трофей.
Бойцы "Русского добровольческого корпуса" рассказали о пересечении российской госграницы. Пост опубликован в Telegram-канале РДК.
Сообщается, что во время рейда удалось закрепиться, при этом были взяты пленные, уничтожены офицеры противника, а также захвачены трофей.
"Пересечение государственной границы РФ для бойцов РДК стало своего рода спортом", — говорится в публикации.
"Друзья! Русский добровольческий корпус снова перешел границу Российской Федерации, — говорит в кадре мужчина в военной форме. — За нами — Шебекино, многострадальный поселок <…> Тем, кто больше не хочет терпеть кремлевский режим, мы предлагаем присоединиться к РДК. Присоединяйтесь к РДК, будьте свободными людьми!".
Напомним, что российские добровольцы в течение нескольких дней контролировали населенный пункт Новая Таволжанка в Белгородской области.
Также сообщалось, что Украина рассмотрит обращение об эвакуации из Белгородской области. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что РДК совместно и ЛРС и местными повстанцами держат под контролем несколько населенных пунктов РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы РДК и ЛСР не обращались к нему, поскольку Украина не применяет оружие на территории России и не планирует захват российских территорий.