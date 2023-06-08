Подрыв Каховской ГЭС: из зоны затопления эвакуировали более 2000 человек, — МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили, что эвакуация продолжается не только из Херсонской области, но и из Баштанского района Николаевщины.

По состоянию на 18:00 из зоны затопление удалось эвакуировать 2334 человека. Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

Сообщается, что больше всего человек покинуло микрорайон "Корабел" — 1765. Кроме того, были эвакуированы жители Корабельного (210), Днепровского (27) и Суворовского (10) районов Херсона.

Кроме того, в МВД сообщили, что эвакуация продолжается не только в Херсонской области, но и в Баштанском районе Николаевской области.

Также пришлось эвакуировать жителей других населенных пунктов:

Чернобаевка – 3

Калининское – 27

Бобровый Угол — 4

Краснолюбецкое — 14

Завещание — 5

Тягинка — 41

Бургунка – 10

Никольское – 10

Казацкое – 4

Садовое — 75

Понятиевка – 4

Львовое – 3

Белозерка — 19

Ингулец – 89

Ясная Поляна – 4

Дарьевка – 5

Токаровка – 2

Львовое — 3

Напомним, что Украина и ООН договорились об эвакуации украинцев с оккупированных территорий Херсонской области. В МИД Украины заявили, что группы ООН отправятся на оккупированные территории на левом берегу Днепра, когда РФ гарантирует им безопасность и даст возможность проехать.

Кроме того, в Украине выплатят компенсации пострадавшим после подрыва Каховской ГЭС. Президент Украины также поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонской области.