Дали добро на вторжение РФ: суд приговорил 7 российских депутатов к 15 годам тюрьмы
По информации СБУ, результаты голосования указанных политиков Москва использовала в качестве формального повода для развязывания полномасштабного вторжения РФ в Украину
По материалам расследования сотрудников СБУ, суд признал 7 российских депутатов виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил их к 15 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 8 июня сообщает пресс-служба СБУ.
Вторжение РФ в Украину — с чего все началось
По информации ведомства, российские политики из Госдумы РФ поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей от 15 февраля 2022 года.
Буквально через несколько дней эти же депутаты проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".
Сотрудники СБУ в Винницкой и Ивано-Франковской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры, собрали все улики, подтверждающие, что действия данных представителей российской власти Москва использовала в качестве формального повода для развязывания полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Суд признал их виновными по по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им по 15 лет лишения свободы.
"Поскольку осужденные находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", — указано в сообщении ведомства.
Список осужденных депутатов Госдумы РФ:
- Авксентьева Сардана Владимировна;
- Алехин Андрей Анатольевич;
- Аммосов Петр Револьдович;
- Ананских Игорь Александрович;
- Власов Василий Максимович;
- Гартунг Валерий Карлович;
- Горохов Андрей Юрьевич.
Напомним, в середине мая стало известно, что басманный районный суд Москвы заочно арестовал режиссера, сценариста и актера Ивана Вырыпаева и продюсера Александра Роднянского по делам о "фейках" про российскую армию.
Также напомним, 17 марта Международный уголовный суд принял решение о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконным перемещением детей из Украины.