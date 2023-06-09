Подрыв Каховской АЭС: в США отреагировали на удары ВС РФ по Херсону во время эвакуации

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, спасать и эвакуировать мирных жителей в местах наводнения помогает американская гуманитарная организация.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал обстрелы Вооруженными силами Российской Федерации людей, эвакуирующихся из Херсона. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что чиновник раскритиковал Москву за удары по спасателям в населенных пунктах, пострадавших из-за наведения после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

"Если это правда, то абсолютно непоправимо то, что спасатели или люди, пытающиеся быть спасенными, попадут под обстрел российских сил", — сказал Джон Кирби журналистам.

Чиновник также упомянул о том, что Агентство США по международному развитию помогает спасать и эвакуировать мирных жителей после катастрофы на Каховской АЭС. По его словам, организация работала на местах, чтобы предоставить транспорт, оборудование для очистки воды и спасательные средства.

"Это ситуация не на жизнь, а на смерть, и это ситуация, вызванная этим разрушительным наводнением, и мы хотим убедиться, что мы доставляем туда гуманитарную помощь", — добавил он.

Напомним, что 7 июня спикер 124-й бригады ВСУ Сергей Грибочек сообщил об обстреле российскими оккупантами людей, которые пытались спастись из затопленного микрорайона Остров в Херсоне.

Украинский журналист Стас Юрченко 8 июня заявил, что ВС РФ обстреливают места эвакуации граждан в Херсоне, пострадавших от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС. По его словам, российские войска обстреляли район Корабельной площади.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ за 7 июня, российские оккупанты также начали блокировать выезд, запрещать эвакуацию, а также отбирать дома у жителей оккупированной части Херсонской области. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, спасать и эвакуировать мирных жителей в местах наводнения помогает американская гуманитарная организация.