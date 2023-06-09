"Буданов умер в результате обстрела": у Зеленского ответили на фейк роспропаганды (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что руководитель ГУР МО ежедневно общается с президентом и регулярно посещает Ставки. Заявления страны-агрессорки чиновник посоветовал воспринимать с иронией.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов жив и эффективен на своей должности. Так советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сообщения вражеской пропаганды о якобы смерти чиновника, как известно из интервью журналистам "24 канала" от 8 июня.

"Не "ешьте" информацию из России. С Будановым все так же как и с Залужным — все в норме. Люди работают, ежедневно общаются в рамках заседаний с президентом. Через день принимают участие непосредственно в Ставках. Господин Буданов крайне эффективно лично модерирует те или иные операции, которые сегодня ужасают Россию", — заверил Подоляк.

Советник подчеркнул, что к заявлениям россиян следует относиться "с саркастической иронией". По его словам, враг не может ничего сделать с эффективными украинскими менеджерами и распространяет "дикие фейки", ожидая какой-либо реакции.

"Не реагируем, не обращаем внимания. И вообще надо уже забыть, что у них есть какие-то инсайды, тому подобное. Нет сегодня инсайда у россиян", — заявил Подоляк.

Интервью с Михаилом Подоляком (о якобы гибели Кирилла Буданова — с 56:02)

"Кирилл Буданов умер после ракетной атаки": российский фейк

Как ранее писал Фокус, о якобы гибели руководителя ГУР МО сообщил вражеский пропагандист Руслан Осташко. В подтверждение своих слов он прикрепил скриншот якобы новости в украинском СМИ, однако редакция опровергла публикацию такого материала. Осташко информировал, что в Национальном центре "Украинский дом" якобы даже приступили к подготовке к похоронам.

4 июня о фейке про якобы смерть Буданова рассказали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины. Пресс-служба призвала украинцев доверять только верифицированным источникам.

"После неудачной информационной кампании о якобы смерти Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, российская пропаганда пытается в очередной раз посеять панические настроения среди населения путем распространения подобного фейка", — объяснили в ЦПД.

Напомним, также Михаил Подоляк прокомментировал заявления Министерства обороны РФ о якобы начатом контрнаступлении ВСУ. По его мнению, россияне самостоятельно формируют "паническое" инфопространство в своей стране.

8 июня советник главы ОП назвал 4 аргумента, почему именно Россия виновата в подрыве Каховской гидроэлектростанции. Также он подчеркнул, что только оккупанты имели физические и психологические возможности разрушить дамбу.