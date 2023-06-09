"Это был внутренний взрыв": Путин лично отдал приказ подорвать Каховскую ГЭС, — ГУР (видео)

Представитель украинской разведки Андрей Юсов сравнил решение об уничтожении дамбы в Херсонской области с полномасштабным вторжением РФ. Он убежден, что такую ответственность в России не взял бы на себя никто, кроме президента.

Указ о подрыве Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области отдавал лично президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, как известно из опубликованного 8 июня интервью изданию "Украинская правда".

"Сейчас возбуждено уголовное производство, продолжается следствие и все данные передаются в рамках этого расследования. Да, это была взрывчатка. Да, это был внутренний взрыв и управляемая детонация. Это та информация, которую мы можем сейчас обнародовать", — проинформировал он.

Представитель ГУР выразил личное мнение по поводу ответственных за разрушение дамбы Каховской ГЭС. По его словам, приказ об этом, как и о полномасштабном вторжении российских войск, отдавал президент страны-агрессорки.

"Поскольку этот теракт по масштабам сравним с решением о полномасштабном вторжении в Украину, то решение принимал и окончательный приказ отдавал непосредственно российский диктатор Путин. Ни один другой субъект, ни одно другое лицо на территории так называемой Российской Федерации на себя такую ответственность не взяло бы ", – объяснил он.

Юсов также назвал исполнителей подрыва. По его словам, это известные Украине вражеские подразделения, занимавшие позиции на территории вокруг гидроэлектростанции и дамбы.

"Но думаю, что на этапе минирования были привлечены и другие спецподразделения. Убежден, что действовала отдельная группа страхования (в случае, если бы кадровые военные отказались от выполнения этой задачи)", — сказал чиновник.

Представитель разведки подчеркнул, что Украина цивилизованное государство и поддерживает осуждение военных преступников, в частности Путина и его ближайшего окружения, Международным трибуналом.

"А для этого их нужно доставить к нему. И работа в этом отношении продолжается", — заверил Юсов.

Интервью Андрея Юсова (об ответственных за подрыв Каховской ГЭС — с 7:13)

Напомним, 8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует проводить совещание в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что украинские защитники войдут во временно оккупированный Крым до наступления холодов.