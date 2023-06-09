Уничтожают российские "Орланы": как британские ЗРК Stormer уничтожают цели ВС РФ (фото)

Украинские военные несколько месяцев овладевали британскими зенитно-ракетными комплексами. Теперь они помогают уничтожать враждебные цели.

Великобритания передала Украине несколько ЗРК Stormer HVM малого радиуса действия. В настоящее время бойцы выполняют задачи на одном из направлений. Об этом сообщает АрмияInform.

Командир зенитно-ракетного комплекса Игорь говорит, что британская машина легкая, мобильная и автоматизированная. Экипаж быстро находит и поражает враждебные цели. По словам командира, вражеский летчик может до последнего не знать, что его уже ведет Stormer HVM.

Stormer HVM Фото: АрміяInform

Один залп ЗРК состоит из 8 ракет, которые могут поражать вертолеты, самолеты и БПЛА на низких высотах. Внутри машины есть еще 17 боеприпасов. Они работают по принципу ПТРК Javelin "выстрелил и забыл". После запуска ракеты оператору не нужно ее вести к цели.

"Если самолет попал на сопровождение ракеты, он уже не уйдет. Скорость ракеты примерно 1 километр в секунду. На 90 процентов в любых случаях цель будет поражена", — отмечает оператор ЗРК Ярослав.

В одном комплексе 8 ракет Фото: АрміяInform

Подготовку украинских военных проходили в Великобритании. Там были удивлены технической подготовкой военных. Сейчас для Stormer HVM основными целями являются БПЛА.

"По возвращении из учебы наш экипаж был направлен в район выполнения боевых действий. За это время смогли посадить немало воздушных целей противника. В последнее время россияне уже не решаются залетать близко к району впечатления нашими средствами ПВО. Поэтому в основном работаем по БПЛА. Вот недавно наш экипаж сбил вражеский беспилотник типа "Орлан-10", — рассказывает Ярослав.

Внутри Stormer HVM Фото: АрміяInform

Также отмечается, что украинские военные находятся на постоянном контакте с британцами. Они помогают, если возникают вопросы или сложности в эксплуатации машин.

Напомним, 19 мая бойцы ВСУ показали последствия попадания российского "Ланцета" по британскому Stormer HVM.

2 ноября в СМИ показали, как британский ЗРК Stormer HVM уничтожил цель над Украиной.