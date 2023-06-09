Сон по 2 часа в день: Зеленский рассказал о недосыпе и невозможности видеть своих детей

Полномасштабное вторжение РФ лишило украинского лидера полноценной возможности общаться с родными и даже нормального сна. Зеленский не рассматривает переговоры с Путиным, если РФ не выведет войска.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спит не более 2 часов в сутки и не видится со своей семьей. Об этом он рассказал 7 июня в экслюзивном интервью для издания Bild.

По словам украинского лидера, он спит не более двух часов в сутки и почти не имеет времени и возможностей для того, чтобы пообщаться с членами своей семьи.

Репортеры издания, которые записывали не одно интервью с лидером Украины отметили, что никогда ранее не видели его таким эмоциональным.

Также в интервью Зеленский отметил, что не изменил свое мнение относительно мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если они (россияне — ред) закончат войну без еще больших потерь, отступив, можно будет говорить о дипломатических вариантах. Если Россия уйдет с территории Украины, и они не будут ждать, пока мы их выгоним за наши границы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в том же интервью президент Украины рассказал, что его дети находятся в стране, и что он отказался вывозить их, поскольку это было бы несправедливо. Вывоз детей за пределы Украины он со своей супругой Еленой Зеленской даже не рассматривали.

Также напомним, что летом прошлого года, первая леди Украины Елена Зеленская рассказала в интервью, как пряталась от российских обстрелов вместе с детьми Александрой и Кириллом. Семья президента не покидала территорию Украину, но регулярно переезжала в целях безопасности.