Война в Украине: социологи узнали, сколько украинцев готовы защищать целостность страны (опрос)

Результаты социологического опроса КМИС показали, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против каких-либо территориальных уступок.

Абсолютное большинство украинцев — 84% опрошенных социологами — не готовы идти на территориальные уступки РФ для того, чтобы в Украине прекратились боевые действия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которые были опубликованы 9 июня.

В течение 26 мая-5 июня 2023 года социологи опросили 1029 совершеннолетних граждан Украины со всех регионов, исключая АР Крым.

Из опубликованных на сайте организации диаграмм видно, что 84% украинцев продолжают придерживаться взгляда, что никакие территориальные уступки не являются допустимыми, даже если из-за этого война продлится дольше и будут другие угрозы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Причем за время российско-украинской войны этот показатель практически не менялся и оставался на уровне 82-87%.

Большинство украинцев не готовы отказываться от своих территорий даже ради прекращения боевых действий Фото: КМИС

Социологи КМИС также исследовали готовность украинцев идти на территориальные уступки РФ в зависимости от региона проживания.

Результаты показали, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против каких-либо территориальных потерь. Более того, если год назад, в мае 2022 года, 68% опрошенных на Востоке Украины отказались уступать ВС РФ, то в мае 2023 года этот показатель составлял уже 75%.

За год войны с РФ на востоке Украины количество желающих продолжить боевые действия, а не отказываться от территорий, возросло на 7 % Фото: КМИС

По словам исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, который прокомментировал результаты соцопроса, с мая 2022 года общественные настроения практически не меняются и сохраняется абсолютное большинство граждан, которые против любых территориальных уступок агрессору.

Напомним, в начале мая 2023 года результаты проведенного социологами опроса показали, что большинство украинцев считают президента РФ Владимира Путина современным Адольфом Гитлером. Жители всех регионов Украины верят в победу над агрессором, которого сравнивают с нацистским лидером. Украинцы больше доверяют военным, чем политикам, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".

В марте 2023 года также стало изветсно, что соцопрос российского "Левада-центра" показал падение уровня поддержки большой войны в РФ. Около половины респондентов согласились с идеей мирных переговоров.