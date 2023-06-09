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Военный Фокус Российско-украинская война

Война в Украине: социологи узнали, сколько украинцев готовы защищать целостность страны (опрос)

Подавляющее большинство украинцев не готовы жертвовать территориями своей страны

Результаты социологического опроса КМИС показали, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против каких-либо территориальных уступок.

Абсолютное большинство украинцев — 84% опрошенных социологами — не готовы идти на территориальные уступки РФ для того, чтобы в Украине прекратились боевые действия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которые были опубликованы 9 июня.

В течение 26 мая-5 июня 2023 года социологи опросили 1029 совершеннолетних граждан Украины со всех регионов, исключая АР Крым.

Из опубликованных на сайте организации диаграмм видно, что 84% украинцев продолжают придерживаться взгляда, что никакие территориальные уступки не являются допустимыми, даже если из-за этого война продлится дольше и будут другие угрозы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Причем за время российско-украинской войны этот показатель практически не менялся и оставался на уровне 82-87%.

Большинство украинцев не готовы отказываться от своих территорий даже ради прекращения боевых действий
Фото: КМИС

Социологи КМИС также исследовали готовность украинцев идти на территориальные уступки РФ в зависимости от региона проживания.

Результаты показали, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против каких-либо территориальных потерь. Более того, если год назад, в мае 2022 года, 68% опрошенных на Востоке Украины отказались уступать ВС РФ, то в мае 2023 года этот показатель составлял уже 75%.

За год войны с РФ на востоке Украины количество желающих продолжить боевые действия, а не отказываться от территорий, возросло на 7 %
Фото: КМИС

По словам исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, который прокомментировал результаты соцопроса, с мая 2022 года общественные настроения практически не меняются и сохраняется абсолютное большинство граждан, которые против любых территориальных уступок агрессору.

Напомним, в начале мая 2023 года результаты проведенного социологами опроса показали, что большинство украинцев считают президента РФ Владимира Путина современным Адольфом Гитлером. Жители всех регионов Украины верят в победу над агрессором, которого сравнивают с нацистским лидером. Украинцы больше доверяют военным, чем политикам, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".

В марте 2023 года также стало изветсно, что соцопрос российского "Левада-центра" показал падение уровня поддержки большой войны в РФ. Около половины респондентов согласились с идеей мирных переговоров.