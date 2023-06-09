Оккупанты формируют оборонные рубежи вблизи Крыма и готовятся сдавать позиции, — Минобороны

Замминистра обороны передала, что вражеские войска устанавливают "зубы дракона" на расстоянии от линии боестолкновения. По ее оценке руководство захватчиков рассматривает возможность их отхода.

Россияне обустраивают оборонительные рубежи с помощью "зубов дракона" на подступах к временно оккупированному Крыму. Об этом сообщила 9 июня в соцсетях заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

"И делают это в глубине временно оккупированной территории, на определенном расстоянии до нынешней линии боевого столкновения. В частности, есть информация об их установке на Перекопском направлении", — подчеркнула она.

Чиновница убеждена, что оборудование захватчиками бетонных помех свидетельствует о подготовке к отступлению. По ее словам, подобную возможность, вероятно, рассматривает военное руководство России. Маляр объяснила, что речь идет об отходе вражеских войск к дальним рубежам, в частности вглубь полуострова.

"Однако российским военнослужащим, находящимся на линии боевого столкновения и за спинами которых оборудуют оборонительные рубежи, вероятно, грозит гибель", — заявила она.

Заместительница главы Минобороны проинформировала, что в таком случае оккупанты могут спастись, только сдавшись добровольно в плен.

Напомним, 8 июня в Офисе президента пообещали, что контрнаступление ВСУ будет "достаточно эффектным и даже эффективным ".

Представитель ГУР МО Андрей Юсов убежден, что ВСУ войдут во временно оккупированный Крым до наступления холодов.