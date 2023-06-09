РФ добавила необычную защиту на секретную базу ВМС на Кольском полуострове (фото)

На базе флота "Оленья Губа" базируются субмарины с баллистическими ракетами, ударные и разведывательные подлодки. Одна из версий, почему РФ решила усилить столь дальнюю базу – страх диверсий со стороны Украины.

На секретной базе российского флота "Оленья Губа" была замечена дополнительная подводная защита у ее входа. Об этом сообщают наблюдатели Naval News.

В тысячах километров от Украины на базе в Арктике Россия усиливает оборону. Дополнительную защиту установили напротив входа на базу для подлодок. Новый оборонный барьер удалось найти благодаря радиолокационному спутниковому снимку SAR. Его обнаруживали за последние несколько месяцев.

Отмечается, что "Оленья Губа" является важной базой для российского флота, там базируются субмарины с баллистическими ракетами и подлодки ударного и разведывательного типов.

Вероятно, РФ пошла на усиление защиты из-за атак украинских беспилотников по базе в оккупированном Севастополе. Черноморский флот создал многослойную линию заграждений и торпедных сеток. Аналогичную защиту получили и другие базы российского флота на Черном море. В частности, в оккупированной Феодосии.

Карта с базами РФ и фото укрепления Фото: naval news

Если сравнить плавучие буны в Крыму с бунами в Оленьей Губе, то становится понятно, что это оборонительные сооружения. Это не тот тип, который используется для сдерживания загрязнения или другого прозаического объяснения. Россия укрепляет свою ключевую базу в Арктике, пишут аналитики.

Оленья Губа – это закрытый городок на севере РФ. Рядовой гражданин туда не сможет попасть. Она была базой для субмарин еще с советских времен. Там базируется Главное управление глубоководных исследований — еще одно секретное подразделение ВМС РФ. И "исследование" является только эвфемизмом для шпионажа, утверждают авторы.

Пока неизвестно, почему РФ решила усилить базу "Оленья Губа". Вероятно они боятся американских морских дронов или боятся украинских атак на столь далеком расстоянии.

Напомним, 6 июня в ISW написали, что часть Черноморского флота РФ отступает из Крыма в Новороссийск.

14 мая СМИ писали, что РФ опрокинула максимальное количество бомбардировщиков к границам с Финляндией на авиабазе Оленья.