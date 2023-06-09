РФ передала Будапешту 11 украинских пленных: венгерского поверенного вызвали "на ковер" в МИД

По словам Олега Николенко, освобождение пленных — всегда хорошие новости, однако правительство Украины озадачено тем, что не было информировано о процессе переговоров.

В МИД Украины сегодня вызвали венгерского поверенного по причине того, что Русская православная церковь без согласования передала Венгрии группу украинских военнопленных венгерского происхождения из Закарпатья. Об этом в пятницу, 9 июня сообщает пресс-секретарь МИД Олег Николенко в своем Facebook.

По словам Николенко, новости об освобождении украинских военнопленных — это всегда хорошие новости, поскольку Украина и международные партнеры активно работают, чтобы вернуть украинских защитников домой.

"В то же время украинское правительство не было информировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту одиннадцать украинцев венгерского происхождения", — указал Николенко.

Украинская сторона запросила информацию об освобожденных украинцах, чтобы как можно скорее предоставить им всю необходимую помощь, а также обеспечить к ним доступ украинского консула, который передал бы об их потребностях представителям МИД.

Напомним, 6 мая, состоялась очередной обмен пленными, во время которого еще 42 защитника и 3 защитницы "Азовстали" вернулись домой.

Также напомним, в начале марта в результате переговорного процесса произошел очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией. Украина вернула 130 защитников.