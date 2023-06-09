"Украинские пилоты готовы использовать F-16": в Польше назвали сроки отправки истребителей

В настоящее время международные партнеры Украины должны согласовать, кто из них будет готов передать самолеты.

Украина ожидает получить поставку новейших многоцелевых истребителей F-16 в течение следующих 2-3 месяцев. Украинские пилоты уже почти готовы использовать эти самолеты в бою. Об этом рассказал экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Укринформ.

"По моему мнению, подготовка украинских пилотов продолжается уже давно, поскольку обучение пилота на F-16 должно происходить в течение двух лет. Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою", — сказал он.

Согласно его заявлению, в настоящее время международные партнеры Украины должны согласовать, кто из них будет готов передать самолеты.

Генерал отметил, что у США имеется значительное количество истребителей данного типа, которые находятся в пустыне в Аризоне и они могут передать их.

"На мой взгляд, Украина получит самолеты F-16 через два-три месяца, так как украинские пилоты, безусловно, уже готовы к их эксплуатации", — дополнил он.

Напомним, что правительство Германии 13 апреля разрешило Польше отправить в Украину советские истребители МиГ-29.

Словакия в конце марта также передала Украине первые четыре советских истребителя МиГ-29. По данным СМИ, первые 4 истребителя МиГ-29SA уже выполняют боевые задачи.