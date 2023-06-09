Принудительная "эвакуация": россияне перевозят местных жителей и имущество вглубь Крыма

Захватчики уже подготовили эвакуационные мероприятия в оккупированном Армянске.

Российские оккупанты в Крыму подготавливаются к принудительному перемещению местных жителей с севера полуострова и к похищению материально-культурных ценностей. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Согласно указаниям, российским властям требуется составить списки людей для принудительной "эвакуации" внутрь полуострова или на территорию Российской Федерации.

Крымское подполье также сообщило, что подобная подготовка уже произошла в Армянске, расположенном на севере полуострова.

Согласно планам оккупантов, в первую очередь планируется эвакуация представителей оккупационных администраций и их семей, а также техники и документов. Российские захватчики также требуют предоставить им списки материально-культурных ценностей, которые они намерены украсть и вывезти в Российскую Федерацию.

В ЦНС также отметили, что у них есть списки причастных к деятельности оккупационных администраций и хищения ценностей: "Каждый понесет наказание и будет отвечать за совершенное".

Напомним, что представитель ГУР МО Андрей Юсов убежден, что ВСУ войдут во временно оккупированный Крым до наступления холодов.

А 18 апреля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что его прогноз касаемо освобождения Крымского полуострова идет по плану. По его словам, деоккупация всех украинских территорий проводится постепенно, и в планы украинских защитников входит Крым.