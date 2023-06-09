РДК и ЛСР хотят демилитаризовать российскую границу силой (видео)

По словам руководителя политического крыла ЛРС Алексея Барановского, в дальнейшем планируется создать "демилитаризованный пояс" вдоль всей границы Белгородской области. А после освобождения Украиной Крыма — пойти на Москву.

Антипутинские ополченцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" создали головную боль для российских властей на приграничной территории. Теперь же представитель политического крыла ЛСР Алексей Барановский заявил, что его организация планирует силой демилитаризовать границу с РФ. Об этом он рассказал в интервью Kyiv Post.

Барановский сообщил, что группа партизан зашла на 10 км вглубь российской территории и рассчитывается продвинуться по меньшей мере на 40 км, чтобы танки и РСЗО "Град" не могли наносить удары по украинской территории.

В дальнейшем планируется создать "демилитаризованный пояс" вдоль всей границы Белгородской области.

Руководитель политического крыла ЛРС Алексей Барановский рассказал о планах повстанцев

По его словам, если Украина освободит Крым, ЛСР воспользуется хаосом, чтобы свергнуть режим Кремля.

"Российские повстанцы настроены решительно. Это не разовая акция, и Белгородская область будет свободна, а потом и вся Россия будет свободна", — заявил Барановский.

Он также добавил, что в его организацию поступает множество заявок.

"Чат-боты и РДК, и ЛСР просто разрываются от количества заявок, которые пишут местные жители — и Белгородской области, и других. Хотят присоединиться", — отметил он.

Однако требуется тщательная проверка всех кандидатов, чтобы среди них не оказалось засланных агентов ФСБ и т.д.

"Рост численности повстанцев происходит, но он происходит очень медленно из-за того, что нужны очень тщательные проверки", — добавил Барановский.

Когда ВСУ освободят Крым, и начнется паралич системы управления в РФ, повстанцы пойдут на Москву, пояснил представитель ЛСР.

"На Кремль, на Лубянку — и там заканчивать с путинским режимом", — сказал он.

Напомним, что в РДК заявили о гибели бойца Даниила Мазника, который командовал штурмом Новой Таволжанки. Мазник погиб 3 июня при штурме населенного пункта, именно он взял первого пленного россиянина.

Также сообщалось, что в Белгородской области ликвидировали российского полковника Владимира Кузнецова.