Ночная атака Shahed по Одесской области: количество погибших увеличилось (видео)

По данным ОК "Юг", все российские дроны, атаковавшие Одесскую область, удалось сбить. Обломки одного БПЛА попали в квартиру многоэтажки, взрывной волной повреждено несколько домов.

Все беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131/136, выпущенные 10 июня Вооруженными силами Российской Федерации по Одесской области, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Оперативном Командовании "Юг".

"В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, привели к возгоранию", — говорится в сообщении.

По информации ОК, пожар распространился на площадь в 50 квадратных метров и был оперативно потушен. Взрывной волной были повреждены несколько многоэтажек.

Сообщается, что в результате российского обстрела погибли трое человек, еще 10 граждан получили ранения.

В ОК "Юг" также опубликовали видео, на котором показана работа спасателей, а также глубокая воронка в земле, неподалеку от жилого дома.

Напомним, что по данным народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, из-за ночной атаки российских беспилотников по Одессе 10 июня были ранены 12 человек.

Ранее, 9 июня, мы также сообщали об обстреле Днепропетровской области. Под удар попал Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской общин. Повреждения получили одно предприятие, семь частных жилых домов, три хозяйственных сооружения и четыре линии электропередачи.

Еще мы писали о том, что 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. По меньшей мере восемь человек получили серьезные ранения, двоих госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.