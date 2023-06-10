По штабу ВС РФ в Херсонской области, который посещал Путин, нанесли ракетный удар, — соцсети
OSINT-разведчик Benjamin Pittet выяснил, что ракета попала в штаб оккупантов, где в апреле лично присутствовал президент России. Коллаборанты заявили о применении крылатых ракет Storm Shadow.
По объектам на Арабатской стрелке и в Железном порту Херсонской области были нанесены удары. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо.
По словам коллаборанта, Вооруженные силы Украины якобы обстреляли объекты с применением ракет британского производства Storm Shadow. Он заявил, что в результате обстрела разрушен отел "Позитив", один человек погиб.
Ракеты попали в штаб российской оперативной группировки "Днепр", — OSINT-разведка
По данным OSINT-разведчика Benjamin Pittet, украинские ракеты попали в точку с координатами 46.019844N 34.846380E и поразили штаб российской оперативной группировки "Днепр" на Арабатской стрелке, который располагался на базе отдыха "Бригантина". Туда в апреле 2023 года приезжал президент России Владимир Путин.
Путин "спалил" базу оккупантов
Напомним, 18 апреля росСМИ сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении.
В тот же день журналисты выяснили, что Путин в ходе своего визита на оккупированные территории Украины посетил штаб оккупантов в украденной базе отдыха Рината Ахметова "Бригантина" на Арабатской Стрелке.
Журналисты проанализировали видео с прилета Путина в Украину и запись, на которой виден штаб оккупационной группировки "Днепр".