"Настроение хорошее": в Минобороны намекнули на успехи ВСУ на фронте (фото)

Свежие сводки с передовой внушили оптимизм замминистра Анне Маляр и замкомандира 35-й бригады морской пехоты Сергею Олейнику.

Украинские военные могли достичь значительных успехов на поле боя на Восточном направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр сделала такой намек в новой публикации в Telegram-канале.

Представитель Минобороны опубликовала совместную фотографию с Сергем Олейником, заместителем командира 35 бригады морской пехоты имени Михаила Острозкого, которая сейчас воюет в восточной части Украины. Оба смотрят на экран смартфона с радостными выражениями на лицах.

"Читаем свежайшие сводки с поля боя. Настроение хорошее. Все будет Украина", — прокомментировала снимок Анна Маляр.

Фото: Telegram

10 июня спикер Восточной группировки войск Сил обороны Украины Сергей Череватый заявил о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении. По его информации, украинские воины смогли оттеснить оккупантов на 1400 метров, при этом ВС РФ потеряли 375 человек.

Накануне аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили об успехах украинских военных в Запорожской и Донецкой областях. Свежая информация с полей сражений говорит о том, что ВСУ, пусть немного, но продвинулись на нескольких участках фронта.

35-я бригада морской пехоты показала, как с помощью дрона взорвала склад боеприпасов и заставила россиян бежать. Всего один меткий бросок гранаты вынудил десятки оккупантов покинуть позиции в лесопосадке.