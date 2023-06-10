Уже в Украине: экипажи Challenger 2 и AS90 завершили обучение в Британии (видео)

Великобритания ранее анонсировала поставки Украине 30 САУ AS90 и 14 танков Challenger 2. По данным британского Минобороны, украинские военнослужащие уже вернулись домой для участия в дальнейших боевых действиях.

Украинские танковые и артиллерийские экипажи завершили обучение на Challenger 2 и САУ AS90. Об этом 10 июня сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Встречайте грозную AS90 и мощный танк Challenger 2", — написали в британском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что украинские экипажи завершили обучение в Великобритании и уже находятся на территории Украины, чтобы продолжить борьбу против российского полномасштабного вторжения.

Ранее Великобритания анонсировала поставки Украине 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артустановок AS90. Согласно программе модернизации Королевских вооруженных сил планируется списать десятки танков. Все остальные, а это около 140 Challenger 2, будут модернизированы до уровня Challenger 3. Имеющиеся артустановки AS90 британская армия тоже поменяет на новые. В настоящее время Минобороны Великобритании выбирает будущую САУ для армии между Швецией, Германией, Францией и Южной Кореей.

Напомним, 25 мая в ВСУ показали, как тренируются на танках Challenger 2 преодолевать российские "зубы дракона" и другие фортификационные сооружения.

10 апреля нардеп Юрий Мысягин опубликовал видео британских САУ AS90 где-то на территории Украины.