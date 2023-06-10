"Тачки на прокачку": в РФ продолжают кустарно "улучшать" бронетехнику (фото)

Корабельную реактивную установку установили на как минимум 2 МТ-ЛБ. Другую машину оборудовали деревянными панелями и гусеничными элементами. Эффективность таких улучшений вызывает сомнения, пишут журналисты.

Россияне продолжают всячески экспериментировать с кустарным "улучшением" имеющейся техники. Оккупанты установили на МТ-ЛБ корабельную реактивную установку. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на российские соцсети.

В пропагандистских каналах была опубликована фотография двух МТ-ЛБ, на которые установили огнементно-зажигательные корабельные комплексы А-22 "Огонь". Оригинальную установку устанавливают на десантные и речные корабли, в том числе на воздушной подушке.

"Огонь" должен поражать береговые цели, технику и живую силу противника в прибрежной зоне, а также атаковать разные плавсредства. Каждая пусковая имеет 22 направляющих, запускающих 140-мм снаряды. Они могут быть зажигательного или осколочного типа. Максимальная дальность запуска реактивных снарядов 9,5 км и 4,5 км соответственно.

Корабельные установки на МТ-ЛБ

Для управления "Огнем" на корабле есть комплекс ДВУ-3-БС, позволяющий дистанционно наводить пусковую в горизонтальной и вертикальной осях. Как эту проблему решили оккупанты на МТ-ЛБ пока неизвестно.

Кроме этого, в сети опубликовали фото танка Т-62, на башню которого установили элементы динамической защиты. Однако это сделано с большими промежутками между каждым контейнером, что подвергает сомнению эффективность ДЗ. Так как расстояние такое, что между ними может попасть снаряд.

Башня Т-62 с элементами ДЗ. Расстояние между ними такое, что туда может попасть снаряд

И также недавно в РФ показали кустарно добронированную МТ-ЛБ. На борт машины установили древесину и гусеничные элементы. Однако эффективность такого решения вызывает сомнение.

Гусли и древесина на усилении МТ-ЛБ

Напомним, 28 декабря СМИ показывали, как в РФ на заводских мощностях кустарно бронируют "Уралы" для оккупантов.

26 сентября СМИ писали, что украинские военные создали импровизированную САУ на базе МТ-ЛБ.