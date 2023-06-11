Ради "повышения эффективности": Шойгу приказал всем ЧВК в России подписать контракт с Минобороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды" должны перейти "под крыло" главного военного ведомства России до 1 июля этого года.

Чтобы "повысить эффективность" применения так называемых добровольческих отрядов российских оккупантов на войне против Украины, министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал новый прриказ. Согласно ему подобные военные формирования должны заключить контракт с Министерством обороны России до 1 июля, сказано на сайте военного ведомства страны-агрессора.

Власти России называют "добровольческими формированиями" в том числе и частные военные компании, среди которых и ЧВК "Вагнер". Но формально, согласно законодательству РФ, такие организации запрещены в России. Поэтому, применяя термин "добровольческие формирования" власти РФ могут контролировать и регулировать деятельность наемников. Но в сообщении Минобороны России четко не указано, какие именно отряды должны заключить контракт.

По словам заместителя Шойгу Николая Панкова, такое решение предоставит "добровольческим отрядам" нужный правовой статус и создаст единые подходы к организации их обеспечения и выполнения ими задач на фронте.

Согласно заявлению Панкова, новый приказ Шойгу дает право всем так называемым добровольцам заключить контракт либо с добровольческими отрядами, либо с Минобороны РФ. В таком случае они станут контрактниками ВС РФ. Панков отметил, что подобное решение поможет повысить боевые возможности и эффективность применения ВС РФ, включая добровольческие формирования.

Подобный приказ появился на фоне конфликта между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Министерством обороны России, который длится уже несколько месяцев. Главный "вагнеровец" обвиняет военное ведомство РФ в том, что ему не дают боеприпасы и на фоне этого Пригожин даже предлагал уволить Шойгу и Валерия Герасимова, начальника российского Генштаба.

Недавно Пригожин даже заявил о том, что скоро стоит ожидать окончания так называемой СВО. Владелец ЧВК "Вагнер" саркастично поблагодарил группу высшего командного состава Минобороны за "победу в третьей мировой войне". Он намекнул на то, что армия РФ не выполняет своих военных планов.

Напоминаем, что Пригожин обратился к властям России с просьбой, чтобы ему выделили 200 тысяч солдат для того, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. По словам владельца ЧВК "Вагнер", действовать необходимо быстро, так как украинская армия уже "прорвала линию обороны", а Белгородская область "трещит по швам".