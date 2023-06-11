"Больше, чем преступление": РФ обстреляла гражданских, эвакуировавшихся на Херсонщине, — МВД (фото)

В результате атаки оккупантов погибли трое мирных жителей. Также от вражеского огня пострадали полицейские. В Херсонской ОВА рассказали, что одна из жертв россиян — 74-летний мужчина, прикрывший собой женщину.

Российские захватчики обстреляли лодку с гражданскими людьми, которых эвакуировали с левого берега в Херсонской области. Об этом 11 июня сообщил в соцсетях руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения", — написал он.

Ермак проинформировал, что пострадавшим удалось добраться до Херсона, где их госпитализировали. Чиновник подчеркнул, что врачи борются за жизнь раненых в результате вражеской атаки.

"Россияне — трусливые террористы", — заявил он.

Позже глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин добавил, что в результате обстрела ВС РФ пострадали 13 человек. По его словам, трое гражданских погибли, еще десять — ранены. Среди пострадавших, как говорится в посте, есть двое правоохранителей.

"74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ран он погиб, врачи не успели ему помочь", — рассказал Прокудин.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал фотографии, сделанные после атаки РФ в Херсонской области. Он подчеркнул, что 21 человек выбрался "из смертельной водяной ловушки" на оккупированном левом берегу.

"Практически все — пожилые люди, маломобильные. Это был большой риск, но мы не могли оставить людей на произвол судьбы. В результате — коварный обстрел в спину", — отметил министр.

Клименко подтвердил данные Херсонской ОВА о трех погибших и десяти раненых, двое из которых — полицейские.

"Это больше, чем преступление. И ответная реакция будет. Выстоим. Отомстим", — пообещал чиновник.

Однако в Офисе Генерального прокурора проинформировали, что в результате обстрела травмированы по меньшей мере 23 человека. Также правоохранители сообщили, что начали расследование по факту нарушения обычаев войны и умышленного убийства.

Напомним, 8 июня ВС РФ также обстреляли Херсон в момент эвакуации людей с затопленных территорий. В ГСЧС рассказали, что захватчикам удалось повредить технику, которая служила для спасения людей.

За 10 июня российские оккупанты совершили 12 обстрелов Авдеевки. По словам руководителя городской военной администрации Виталия Барабаша, для атак враг использовал ствольную артиллерию, РСЗО, "Град" и танки.