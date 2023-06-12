В РФ пытаются приуменьшить успехи ВСУ в ходе контрнаступления: пишут о захвате "серых зон"

По словам аналитиков из ISW, украинская сторона продолжает продвижение вперед в Запорожской и Донецкой областях, пока военные комментаторы РФ рассказывают о сильной линии обороны.

В Российской Федерации начали приуменьшать успехи украинских войск на поле боя и тем самым рассказывают своим гражданам о захвате "серых зон". Об этом говорится в отчете американского Института изучения война (ISW) за 11 июня.

По словам аналитиков, пророссийские военные комментаторы, которые вещают о том, что сейчас происходит на фронте в ходе контрнаступательных действий ВСУ, пытаются всячески похвалить оборону оккупантов и приуменьшить потери ВС РФ.

Украинская сторона тем временем продолжает продвигаться вперед в западных населенных пунктах Донецкой области, а также западных населенных пунктов Запорожской области.

Замминистра обороны Анна Маляр говорит о продвижении вперед на юге Украины на 300-1500 метров, а также освобождении таких населенных пунктов как Макаровка, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровка.

"Российские источники называют продвижение украинских войск через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы преуменьшить украинские достижения и не сообщать о прорывах украинских войск через оборонительные линии".

В ISW при этом придерживаются мнения, что пока что рано говорит об "украинском прорыве" и главного удара еще не было.

Напомним, 10 июня в NYT писали о важности контрнаступления ВСУ, которое является самой крупной операцией со времен Второй мировой войны. Украинские военные на многих участках фронта сосредоточены на том, чтобы найти слабые места в ВС РФ, чтобы направить туда основные ударные силы. Оккупанты со своей стороны надеются на огромные линии обороны.