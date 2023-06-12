Терпит поражение: эксперт объяснил, почему РФ решилась на подрыв Каховской ГЭС

Россия заблаговременно готовилась к теракту на объекте. По словам эксперта по международным энергетическим и безопасностным отношениям Михаила Гончара, оккупанты заранее завезли десятки тонн взрывчатки на ГЭС.

Москва позволяет себе все больше, исходя из достаточно вялой реакции Запада на ее действия. Такое мнение высказал украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность" Михаил Гончар.

"Исходя из реакции Запада, которую русские наблюдали (ведь Россия в Украине якобы воюет именно с Западом) и не увидели никаких превентивных действий со стороны НАТО и США, РФ позволяла себе все больше. Ну и сейчас они убедились в том, что нет каких-то более жестких действий, санкционный режим Евросоюза исчерпал свой потенциал, США тоже как-то вяло отреагировали на инцидент с беспилотником в Черном море, а российская ракета, как выяснилось, долетела почти через всю Польшу, страну-члена НАТО, до ее западной границы", – написал Гончар в своей авторской колонке на "Главреде".

Он пояснил, что Москва считает все это проявлением слабости со стороны Запада. А в ситуации, когда за пятнадцать месяцев "СВО" РФ терпит военное поражение, в Кремле решили воспользоваться алгоритмом, "который не придумывали на ходу".

"Россияне готовились к этому, потому что для того, чтобы взорвать дамбу Каховской ГЭС, недостаточно прийти и поставить несколько мин. Туда завезли как минимум десятки тонн взрывчатки, которые надо было разместить. И не просто взять где-то и положить, потому что тогда бы сорвало бы только верхнюю часть, тем более, что мы видим глубокие повреждения", – уточнил эксперт.

Он указал, что еще в начале апреля сообщалось о минировании коллектора подачи воды в систему охлаждения ЗАЭС. Таким образом речь идет о том, что этот сценарий был подготовлен заранее.

"Сейчас они его запустили, и судя по информационной кампании, которую они параллельно разворачивают, обвиняя Украину – это абсурд, потому что у нас нет тех ракет, которые могут нанести такие разрушения. Да и у россиян их нет, если не считать ядерные ракеты", – отметил президент Центра глобалистики.

По его словам, именно таким абсурдом Москва заполняет пространство, когда утверждает, что отмашку на удар по Каховской ГЭС якобы дал министр иностранных дел Великобритании Клеверли. Вместе с тем Гончар считает, что все это лишь подтверждает заблаговременную подготовку к подрыву гидроэлектростанции.

Напомним, 11 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские захватчики обстреляли лодку с гражданскими людьми, которых эвакуировали с левого берега в Херсонской области.

В этот же день замминистра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что Россия подорвала Каховскую ГЭС, чтобы "сузить" возможную географию наступательных действий украинской армии.