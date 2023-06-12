"И так будет с каждым": ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области (видео)

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени адмирала Михаила Остроградского отметили, что около полусотни российских военных были ликвидированы и еще несколько оккупантов попали в плен.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Донецкой области. Теперь украинский флаг поднят над поселком Сторожевое. Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты имени адмирала Михаила Остроградского в социальной сети Facebook 12 июня.

По информации от одесских морпехов, контрнаступательные действия ВСУ вновь привели к положительным результатам и из населенного пункта Сторожевое Донецкой области были изгнаны российские оккупанты.

Село находилось под контролем российских войск с марта 2022 года, когда и начались активные попытки захватчиков взять под контроль всю область.

"В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни р*шистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", — говорится в сообщении.

Информация официально не подтверждена пока что Генштабом ВСУ.

За последние несколько дней это уже не первый населенный пункт, над которым вновь виднеется украинский флаг. 11 июня в Министерстве обороны Украины подтвердили, что ВСУ сумели освободить села Благодатное и Макаровка в Донецкой области, которые расположены рядом.

Замминистра обороны Анна Маляр также отметила, что украинские военные подвинулись на юге минимум на полтора километра. Наступательные действия продолжаются.

Напомним, 11 июня подготовку РФ к контрнаступлению ВСУ показали со спутника. Украинские военные признают, что такая оборона усложнит контрнаступление, поскольку за последние полгода Россия максимально подготовилась