Нужно больше Leopard 2: в МИД Украины призвали Германию усилить военную помощь Киеву

По мнению украинского дипломата, Германия могла бы утроить число поставленных Киеву танков Leopard 2, "не ставя под угрозу способность страны к самообороне".

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит Германию предоставить Киеву больше танков Leopard 2 немецкого производства. Об этом в понедельник, 12 июня сообщает ntv.

По информации издания, Киев призвал западные страны усилить военную поддержку на фоне потерь первых немецких танков, поставленных союзниками для боевых действий в стране.

"Украинской армии крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники. Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", – сообщил Мельник.

По его словам, Бундесвер может предоставить Украине больше танков, чем 18 уже поставленных единиц из своих запасов, которых в Германии насчитывается более 300.

Мельник отметил, что Германия могла бы утроить количество танков для Киева, "не ставя под угрозу способность Германии к самообороне". Также он попросил предоставить для ВСУ еще 60 боевых машин пехоты Marder, крылатые ракеты Taurus и помочь построить мощные украинские военно-воздушные силы.

"Украина ждет стратегического решения Германии относительно активного участия в коалиции истребителей, чтобы дать возможность украинским пилотам тренироваться на истребителях Eurofighter и предоставить часть из более чем 130 самолетов", — подытожил он.

Требование Мельника поддержал политик по вопросам безопасности ХДС Родерих Кизеветтер.

"Союзники должны были бы немедленно заменить всю уничтоженную технику – в том числе боевые танки Leopard и бронетранспортеры – и доставить дополнительную технику", – отметил он.

В свою очередь, по мнению представителя Свободной демократической партии Маркуса Фабера, четкие призывы Киева о замене утраченного материала способны "поддержать атакованных в их наступлении".

"Бундестаг принял решение о замене зарядов Leopard 2 на вооружении немецких вооруженных сил. Здесь мы можем увеличить количество, чтобы помочь", – заявил Фабер.

Напомним, 8 июня, после танковой атаки ВСУ произошедшей накануне, по данным украинских аналитиков, в общей сложности пострадало от 20 единиц техники, которые были поражены российской артиллерией.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ВСУ якобы потеряли 28 танков в ходе "начавшегося контрнаступления". Впрочем, доказательств этой информации ведомство не предоставило.