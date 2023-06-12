"До окончания войны": мобилизованные в Одессе музыканты группы Junket отправляются на фронт

Музыканты киевской электронной группы Junket предполагают, что теперь будут играть в военном оркестре до окончания войны.

Участники киевской группы Junket, которых задержали в районе железнодорожного вокзала в Одессе сотрудники территориального центра комплектования, вышли на связь с Фокусом.

Музыканты сообщили, что у них все хорошо, их уже прикомандировали к военному оркестру в городе Гайсин Винницкой области.

В качестве подтверждения того, что у них все хорошо, музыканты отправили свое фото

"В составе этого военного оркестра — 21 человек. Уже в ближайшее время поедем играть для ребят на передовую", — рассказали Фокусу участники группы.

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) их не предупредили, на какой срок они отбывают и когда смогут вернуться домой. Музыканты лишь могут предполагать, что играть на передовой им предстоит до окончания войны.

Связаться с ТЦК Одесской области Фокусу не удалось — ни один из указанных на официальном сайте телефонных номеров не отвечает.

Военкомы сорвали благотворительный концерт: что произошло

9 июня участники киевской электронной группы Junket на своей Facebook-странице сообщили, что запланированный благотворительный концерт в Одессе отменяется. Причиной стали выданные работниками ТЦК повестки в армию.

Группа собиралась отыграть концерт в местном клубе More Music Club, а вырученные средства направить в волонтерскую организацию, помогающую пострадавшим жителям Херсонской области. Но до клуба ребята так и не доехали. Как только артисты сошли с поезда в Одессе и перешли дорогу от вокзала, к ним подошел патрульный и попросил показать документы.

"Почему-то удивился, что мы из Киева и с концертом (мы ему сказали о цели нашего визита), почему-то сравнил нас с одесскими клубами вроде "Ибицы" и сказал, что в стране война, а мы здесь со своей музыкой", — написал в Facebook Дмитрий Сазонов, один из музыкантов группы (позже Сазонов ограничил доступ к своей публикации в соцсети. "Сообщение я закрыл, потому что то, что несется в комментариях, на голову не налазит. Кроме того, у этой огласки появилась другая, непредсказуемая для нас сторона. Это не на пользу", — прокомментировал музыкант).

Сазонов огранил доступ к своей публикации о задержании музыкантов

После этого к участникам группы подошли представители ТЦК и проверили их документы.

"Никто не представился и просто повезли нас в военкомат для проверки. При входе внутрь у нас забрали телефоны и отправили на медкомиссию, где всегда все здоровы. Затем повезли на флюорографию в другой военкомат. Телефоны нам так и не выдали. Там мы провели с 11:00 до 19:30, просто сидя и ожидая, что нас повезут обратно за телефонами", — рассказали музыканты.

От одного из сотрудников ТЦК группа узнала, что их якобы отвезут в десантно-штурмовые войска в Житомирской области. Позже они уточнили, что им вернули ранее отобранные телефоны.

"С ними все хорошо, сейчас проходят комплектацию и начинают приступать к своим новым обязанностям. Все необходимое у них есть, но я не знаю, отпустят ли их домой", — рассказал Фокусу Сазонов — единственный из группы, у которого на момент проверки были документы, подтверждающие его отсрочку от мобилизации.

Заявление Одесского ТЦК

Согласно сообщению Одесского областного ТЦК и СП, музыканты получили повестки для сверки данных в рамках плановой работы по оповещению военнообязанных граждан Украины.

"Указанные военнообязанные мужчины призывного возраста с начала объявления мобилизации не являлись в центры комплектования по месту регистрации, что было засвидетельствовано общей всеукраинской базой данных военнообязанных. Один из представителей группы имел при себе соответствующие документы, подтверждающие его право на отсрочку призыва по мобилизации, в связи с чем вопросов к нему у группы оповещения не было", — говорится в заявлении ТЦК.

Остальные музыканты были направлены на медосмотр, во время которого никаких оснований для отсрочки не обнаружили. После этого музыкантов призвали на военную службу.

"Прибыв в воинскую часть, указанные мужчины не прошли профессиональный отбор первоочередной потребности войска и с целью оптимизации использования мобилизационного ресурса было принято решение направить их по основному профессиональному профилю. Уже в ближайшее время музыканты присоединятся к особому подразделению 59 ОМПБр [отдельная мотопехотная бригада] имени Якова Гандзюка "Культурный десант", где, выполняя свой мобилизационный долг, смогут реализовать себя, в том числе, по основному виду деятельности – культурно-просветительскому, музыкальному", — сообщили в ТЦК.

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона в рамках упрощения процедуры прохождения военнослужащими врачебных комиссий и получения медицинской документации

Ранее Фокус также писал о том, что с 1 июня ожидается ряд изменений, в частности, в воинском учете и уведомлении граждан, а также детально объяснил, что нового ждет военнообязанных в июне 2023 года.