Ночью в Мелитополе "отминусовали" тепловоз, которым россияне доставляли топливо на фронт, — мэр

Местные сообщали, что около полуночи в городе раздался взрыв. По данным Ивана Федорова, у захватчиков уже второй раз за несколько месяцев "вышла из строя" техника.

Жители Мелитополя сообщали, что ночью в городе раздался взрыв. Как выяснилось, он был связан с уничтожением тепловоза русских оккупантов. Об этом говорится в посту мэра Мелитополя Ивана Федорова от 12 июня.

"Не везет оккупантам Мелитополя с техникой — быстро изнашивается", — заявил он.

По словам мэра, жители Мариуполя ночью слышали ликвидацию техники, которую россияне использовали для транспортировки топлива на передовую. Чиновник подчеркнул, что возможностей у врага все меньше.

"По уточненной информации сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо", — написал Федоров.

Также он напомнил, что этот случай — не первый. По словам мелитопольского городского головы, за последние два месяца уже "выходил досрочно из строя" вражеский тепловоз.

Напомним, в местном телеграмм-канале сообщалось, что ночь на 12 июня во временно оккупированном Мелитополе прошла неспокойно. В частности, жителей районов Новый Мелитополь и Юровка разбудил взрыв со стороны депо.

Также 12 июня российское медиа написало, что в Белгородской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд. Машинист рассказал журналистам, что 15 вагонов опрокинулись в результате атаки БПЛА.

12 июня участники движения "Атеш" показали, как портили вражескую технику в Запорожской области, и призвали партизан таким образом поздравить оккупантов с Днем России.