Взрывы в Мелитополе: стало известно куда прилетело "поздравление" оккупантам от ВСУ

Громче всего этой ночью было в районе Нового Мелитополя и Юровки, железнодорожного вокзала, сообщают в местных СМИ. ВСУ уничтожили тепловоз российских захватчиков.

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У русских оккупантов во временно захваченном Мелитополе была неспокойная ночь 12 июня. Взрывы раздались в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

"Сегодня, примерно, в 00.05 часов взрыв разбудил многих жителей Мелитополя. Так ВСУ поздравило орк*в. Самое громкое было в районе Нового Мелитополя и Юровки, железнодорожного вокзала. Прилет был в депо. Ударили по тепловозу, который был привлечен в транспортировке топлива для российской армии", — говорится в сообщении.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 12 июня сообщил, что кроме "прилетов" в городе также слышали стрельбу. Это российские захватчики между собой выясняли отношения.

"В час ночи вражеская военная полиция открыла огонь по военным из Осетии. Как следствие, один 200-й и два 300-х осетина. Уточняем подробности, однако радует одно: иногда оккупанты помогают ВСУ ликвидировать друг друга собственноручно", — отметил Федоров.

Напомним, что в Запорожском направлении украинские защитники захватили БТР и взяли в плен нескольких российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что 7 июня городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о громком взрыве, раздавшемся вблизи захваченной врагом воинской части. Российская ПВО, по его словам, не успела отразить атаку.