Вибухи в Мелітополі: стало відомо, куди прилетіло "вітання" окупантам від ЗСУ

Найгучніше цієї ночі було в районі Нового Мелітополя та Юрівки, залізничного вокзалу, повідомляють у місцевих ЗМІ. ЗСУ знищили теплотяг російських загарбників.

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В російських окупантів у тимчасово захопленому Мелітополі була неспокійна ніч 12 червня. Вибухи пролунали в районі залізничного вокзалу. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

"Сьогодні, приблизно, о 00:05 годині вибух розбудив багатьох мешканців Мелітополя. Так ЗСУ привітало орк*в. Найгучніше було в районі Нового Мелітополя та Юрівки, залізничного вокзалу. Приліт був у депо. Вдарили по теплотягу, який був залучений у транспортуванні палива для російської армії", — йдеться в повідомленні.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 12 червня повідомив, що, окрім "прильотів", у місті також чули стрілянину. Це російські загарбники між собою з'ясовували стосунки.

"О першій ночі ворожа військова поліція відкрила вогонь по військових із Осетії. Як наслідок, один 200-ий і двоє 300-х осетинів. Уточнюємо подробиці, проте тішить одне: іноді окупанти допомагають ЗСУ ліквідувати один одного власноруч", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку українські захисники захопили БТР і взяли в полон кількох російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що 7 червня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про гучний вибух, який пролунав поблизу захопленої ворогом військової частини. Російська ППО, за його словами, не встигла відбити атаку.