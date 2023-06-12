Наступление Украины продлится несколько недель или месяцев, — Макрон

Президент Франции отметил "превосходство" украинского военного командования в плане тактики и организованности. По его словам, контрнаступательная операция ВСУ планировалась достаточно долго, а Франция начала поставлять Киеву больше оружия, снарядов и бронетехники.

В понедельник 12 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несколько дней назад началась "тщательно" спланированное контрнаступление украинских сил, не уточнив, однако, в каких именно районах проходят боестолкновения. Об этом сообщает CNN.

На совместной с руководством Германии и Польши пресс-конференции в Париже, французский президент также отметил "превосходство" украинского военного командования в том, что касается тактики и организованности.

Он также отметил, что контрнаступление планировалось на протяжении нескольких недель или месяцев, и что с началом широкомасштабного вторжения российских войск в Украину Франция стала больше поставлять вооружений, снарядов и бронетехники в рамках военной поддержки Украины. По его словам, поддержка продолжится.

Французский лидер также отметил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться в течение нескольких недель или месяцев, а в ЕС рассчитывают на максимальный успех, чтобы Украина могла подойти к переговорам с РФ на выгодных условиях. Он также отметил важность того, чтобы Украина вышла победительницей в противостоянии с РФ, и чтобы РФ не смогла повторить свою интервенцию.

Напомним, что за неделю ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км. Общая деоккупированная площадь за это время — 90 кв. км. Такими данными 12 июня поделилась замминистра Украины Анна Маляр.

Также сообщалось, что "Люфтваффе" отчиталось о "Градах", "Урагане", "Солнцепеке" и прочих бедствиях российских войск. В списке потерянной российской бронетехники также значатся: САУ 2С3 "Акация", "Гвоздика" и грузовики "Урал".