ВСУ ликвидировали российского генерала Горячева и еще ряд офицеров, – соцсети

Сергей Горячев с 2017 года числится в базе "Миротворец" как российский военный преступник, служивший в 2014-2017 годах в составе российской оккупационной группировки войск на Донбассе.

Вооруженные силы Украины ликвидировали начальника штаба 35 общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева. Об этом 13 июня сообщил российский Telegram-канал "Vоенкор Котенок Z".

В публикации говорится, что Горячев погиб в результате ракетной атаки. Он был выходцем из ВДВ, командовал российским контингентом в Приднестровье, а также 27-й отдельной мотострелковой бригадой, 201-й военной базой в Таджикистане и учебным центром в Хабаровске.

За время полномасштабной войны в Украине Горячева повысили от командира 5 отдельной танковой бригады до заместителя командующего 35 ОА (с получением звания генерал-майора).

В свою очередь народный депутат Украины Юрий Мысягин написал в своем Telegram-канале, что в результате ракетного удара погиб не только Горячев, но ряд других российских офицеров. В публикации, которой поделился нардеп, говорится, что командиры оккупантов были ликвидированы на Запорожском направлении.

Информацию о том, что погибло сразу несколько российских командиров также подтвердил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Отметим, что в 2017 Сергей Горячев попал в базу "Миротворец" как российский военный преступник, служивший в 2014-2017 годах в составе российской оккупационной группировки войск на Донбассе.

Напомним, что 10 июня стало известно о ликвидации командира роты батальона "Сомали" оккупационной армии "ДНР" Романа Воробьева. Коллаборант был другом главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Также Воробьев имел звание героя России, которое ему присвоил президент РФ Владимир Путин.

Ранее, 9 июня, мы также писали о том, что в Белгородской области России был ликвидирован полковник ВС РФ Владимир Кузнецов. Он командовал 1009 мотострелковым полком ВС РФ. Кроме того, во время боя ранение в Белгородской области получил командир 3 батальона 1009 мотострелкового полка "Странник".

Еще мы сообщали 7 июня о том, что в Украине погиб Саид-Хусейн Ямадаев, сын Руслана Ямадаева, бывшего чеченского полевого командира и депутата Госдумы, убитого в Москве в 2008 году.