ВС РФ ударили по жилому дому в Кривом Роге: под завалами находятся люди, – Вилкул (видео)

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога, в результате российской атаки есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии.

В ночь на 13 июня Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли город Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом написал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"Кривой Рог. "Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание", — написал Вилкул.

Чиновник сообщил, что на месте трагедии работают экстренные службы, скорая помощь оказывает помощь пострадавшим.

По информации Вилкула, есть люди в крайне тяжелом состоянии, а также те, кто все еще находится под завалами.

Напомним, что 10 июня ВС РФ с самого утра атаковали Авдеевку. По состоянию на 14.00 было нанесено 12 обстрелов в центральной части города. Удары наносились из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и танков.

Кроме того, 10 июня российская армия атаковала военный аэродром "Миргород" в Полтавской области. По данным ОВА, россияне нанесли удары по аэродрому баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также дронами-камикадзе иранского производства.

Ранее, 8 июня, российские оккупанты также обстреляли Херсон во время эвакуации людей из затопленных районов, один из снарядов попал в жилой дом. Известно об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела во время эвакуации.