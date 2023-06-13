"Вот он, русский мир": в сети появились кадры последствий обстрела Кривого Рога (фото, видео)

По последним данным Днепропетровской ОВА, в результате ракетного удара погибли как минимум три человека, более 20 человек получили различные травмы и ранения.

Во вторник ночью, 13 июня, российский удар по пятиэтажке в Кривом Роге Днепропетровской области вызвал большие разрушения. После прилета в доме начался пожар. Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные в соцсетях местными властями и очевидцами.

"Вот он, "русский мир". Так спишь в полчетвертого… " – показала разрушения в своей квартире местная жительница.

Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Скриншот Фото: Telegram

"Массированная ракетная атака по Кривому Рогу. Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко. Есть погибшие и раненые", – написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и опубликовал фото разрушенного дома.

Предварительно погибли трое жителей пятиэтажки. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. С ним борются спасатели.

"Кривой Рог. "Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание", — сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, на месте трагедии работают экстренные службы, скорая оказывает помощь пострадавшим.

Он добавил, есть люди в крайне тяжелом состоянии, а также те, кто все еще находится под завалами.

Напомним, что 10 июня ВС РФ с самого утра атаковали Авдеевку. По состоянию на 14.00 было нанесено 12 обстрелов в центральной части города. Удары наносились из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и танков.

Кроме того, 10 июня российская армия атаковала военный аэродром "Миргород" в Полтавской области. По данным ОВА, россияне нанесли удары по аэродрому баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также дронами-камикадзе иранского производства.