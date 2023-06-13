Пытался сбежать: СБУ задержала коллаборанта, обогревавшего казармы ВС РФ в Лимане (фото)

Местный житель, по данным следствия, занимался обогревом "расквартированных" группировок военных из РФ, оставив при этом без теплоснабжения дома местных жителей.

В Лимане задержан сторонник оккупантов, глава так называемого "филиала донбассгаза ДНР", обогревавший казармы военных РФ во время оккупации Лимана. Об этом во вторник, 13 июня сообщает пресс-служба СБУ.

Оказалось, что коллаборантом был бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане. В период, когда российские военные оккупировали город, он пошел на сотрудничество с захватчиками и возглавил местный филиал "донбасгаза ДНР". В его обязанности входил обогрев захваченных строений, в которых расположились "расквартированные" оккупационные группировки военных из России.

При этом, сотрудники СБУ отмечают, что дома местных жителей остались полностью без теплоснабжения.

Обвиняемый пытался сбежать в оккупированное Енакиево Фото: пресс-служба СБУ

После того, как Лиман был освобожден, злоумышленник пытался скрыться из города на территорию временно оккупированного Енакиево, однако специалисты СБУ вовремя успели разоблачить и задержать мужчину.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Известно, что следователи продолжают проводить расследование по установление всех обстоятельств преступления. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, в конце сентября 2022 года в социальных сетях опубликовали видео, на которых запечатлено, как солдаты Вооруженных сил РФ бегут со своих позиций во временно оккупированном Лимане Донецкой области.

Также напомним, что в конце февраля 2023 года, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты запланировали пойти с Луганщины в сторону города Лиман Донецкой области.