Мастер-сержант Маркус рассказал о потерях ВСУ и ВС РФ во время контрнаступления

По словам Валерия Маркуса, реальные потери 47-й бригады составляли пятеро погибших, тогда как российские пропагандисты говорили про 350 погибших.

47-я отдельная механизированная бригада "Магура" ведет бои на Запорожском направлении. Главный мастер-сержант Валерий Маркус рассказал о потерях во время контрнаступления. Видео опубликовано в YouTube-канале военного.

Маркус заявил, что российские заявления о том, что они якобы разбили 47-ю бригаду, являются ложными. Пропагандисты утверждали, что они уничтожили 350 украинских военных. По словам мастер-сержанта, на тот момент реальные потери составляли 5 погибших бойцов.

Более того, военный утверждает, что российские оккупанты несут потери в разы больше. Только за минувшие сутки военные уничтожили более 100 оккупантов, которых отправили в Токмак.

"Только за последние несколько дней мы уничтожили полтора десятка их танков, два "Солнцепека", количество БМП, честно, я даже не считал", — говорит Маркус.

Добавим, по данным Генштаба 13 июня, российские войска на Запорожском и Херсонском противных направлениях ведет оборону. Также они обстреляли ряд населенных пунктов в двух областях.

Один из авторов портала Oryx Якуб Яновский, производящий подсчет потерь на поле боя, производил обновление за 9-10 июня. В тот момент российские войска потеряли 32 единицы техники, а ВСУ — 30. Среди российских потерь есть танки Т-80БВ, Т-72Б3, Т-80УЭ, а также одна установка "Солнцепек". Однако в список попадает только техника, которая попала на видео или фото. Кроме того, в списке есть вся техника, а не только по какому-то конкретному направлению.

Напомним. 13 июня ВСУ впервые затрофеили российский танк Т-80БВМ образца 2022 года, имеющий более простые устройства из-за санкций.

12 июня ВСУ уничтожили танк Т-80 ударным дроном. Событие произошло на Купянском направлении.